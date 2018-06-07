На защите Крыма: "Панцирь" и С-400 отразили "удар с моря" во время учений

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С-400 и "Панцири" на учениях в Крыму успешно отразили ракетный удар условного противника с моря. Поразив цели, расчеты комплексов отработали оперативную смену стартовой позиции. В маневрах участвовали около 6000 военнослужащих.