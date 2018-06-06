"Подмосковные вечера" с оттенком венского вальса: сюрприз для Путина от пианистки

Во время визита в Вену президента России ждал приятный сюрприз. После беседы с канцлером Австрии Себастьяном Курцем Путина пригласили в музыкальный зал, где 13-летняя девочка посвятила ему композицию на мотив "Подмосковных вечеров".