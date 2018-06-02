"Горели и выбегали из здания". Пострадавшая девочка – о ЧП в Иркутске

Пострадавшая при взрыве в Иркутске девочка и ее мама рассказали, что происходило в момент ЧП. Восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет получили ожоги во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", который находится в иркутском ТРЦ "Комсомолл". По данным следствия, на представлении произошел выброс газа и его воспламенение, из-за чего пострадали дети, сидевшие в первом ряду. Центр "Гравитация" приостановил работу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, задержаны директор и экскурсоводы центра.