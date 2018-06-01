В гостях у Ким Чен Ына. Репортаж RT из резиденции лидера КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Корреспондент RT Илья Петренко побывал на этой встрече и поделился впечатлениями о дворце северокорейского лидера и оценил гостеприимство принимающей стороны.