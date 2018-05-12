Фигуры высшего пилотажа от "Стрижей" и "Русских витязей" в небе над Кубинкой

"Петля Нестерова", "Бочка", "Фонтан" и другие фигуры высшего пилотажа на ударных вертолетах, тяжелых и легких истребителях выписывали в небе Подмосковья лучшие летчики России. Авиационный праздник организовали в честь 80-летия аэродрома "Кубинка", где базируются знаменитые пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи". За двухчасовым шоу наблюдали порядка 35 тысяч человек.