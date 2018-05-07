Российский космонавт поймал в кадр "исчезающую" Луну

Российский космонавт Олег Артемьев в Instagram опубликовал видео исчезающей Луны. Бортинженер снимал лунное сияние с Международной космической станции (МКС). Кадры демонстрируют как естественный спутник Земли медленно "исчезает" в голубоватой атмосфере Земли. Этот эффект можно увидеть и заснять только с МКС. На борту МКС сейчас несет вахту международный экипаж в составе российских космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева, американских астронавтов Скотта Тингла, Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела, а также японского астронавта Норишиге Канаи.