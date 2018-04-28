Весеннее озеленение: в Москве высадят пять миллионов "анютиных глазок"

Высадка цветов в столице началась 25 апреля и завершится в первых числах мая. "Анютины глазки" (или виолы) – самые морозоустойчивые цветы, они спокойно переносят весенние колебания температур. Поэтому именно они первыми отправляются на клумбы города. Всего в Москве будет высажено 50 миллионов цветов: петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы.