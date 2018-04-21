Малолитражка премиум-класса и суперлегкий мотоцикл на автосалоне в Монако

Мировые автопремьеры и редкие классические машины традиционно представлены на 15-ом автосалоне Top Marques в Монако. Среди новинок — самый мощный, по заявлению производителя, гибридный гиперкар Corbellati Missile, весящий всего 154 килограмма мотоцикл T12 Massimo и малолитражка премиум-класса Smart Bellator, внешний вид которой был разработан российским дизайнером.

Top Marques Monaco — международная выставка предметов роскоши: яхт, личных самолетов, ювелирных украшений, элитных брендов одежды, аксессуаров, мебели и многого другого. Обширную часть экспозиции составляют суперкары.