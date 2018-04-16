Ракетчики развернули комплексы С-400 "Триумф" на учениях в ЮВО

Плановые тактические учения соединений противовоздушной обороны прошли в Южном военном округе. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" были подняты по тревоге и совершили марш в позиционные районы, где оборудовали и замаскировали позиции. Также российские военные провели электронный пуск ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак условного противника.