Китаянка с ампутированными руками и ногами заботится о столетней матери

Жительница Китая Цай Донфенг в десятилетнем возрасте потеряла кисти рук и ступни. Врачам пришлось ампутировать ей конечности из-за абсцесса, начавшегося, по ее словам, из-за приема "неправильного лекарства". Сейчас ей 75 и, несмотря на все трудности, она заботится о своей матери, которой уже исполнилось 100 лет. Цай готовит еду, дает матери лекарства, следит за чистотой в доме.