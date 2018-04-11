Прилететь и помочь: как первая в Москве женщина-пилот санавиации спасает людей

Единственная в столице женщина-пилот санитарной авиации Екатерина Орешникова работает в Московском авиационном центре. Экипажи этого учреждения каждый день поднимаются в воздух, чтобы доставить медиков в отдаленные районы столицы и спасти чью-то жизнь. У Орешниковой более 3,5 тысячи часов налета, за ее плечами – многолетний стаж работы в МЧС России.