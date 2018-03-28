Свечи, цветы и игрушки: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово

Акции в память о жертвах трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" прошли в России и за ее пределами. На улицах Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Севастополя, Беслана, Читы организованы стихийные мемориалы, куда люди приносят цветы и игрушки. К посольствам России за рубежом приходят люди, чтобы почтить память погибших. В Белоруссии в среду приспустили государственные флаги, а в эфире республиканских и региональных СМИ отменены трансляции развлекательных программ. В Киеве, Риге, Париже также состоялись памятные акции. Жертвами пожара 25 марта стали 64 человека, в том числе дети. Среда, 28 марта, объявлена в России днем национального траура.