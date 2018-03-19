Пернатый патруль: кто охраняет от ворон золото кремлевских куполов

Необычный спецотряд несет службу на территории Московского Кремля. Ястребы и филин ведут ежедневную борьбу с воронами, которые вредят кремлевскому хозяйству: таскают рассаду, вырывают клубни цветов, портят купола, звезды и фасады исторических зданий. Использование хищных птиц оказалось эффективнее современной звуковой сигнализации и действеннее старого дедовского способа – отстрела стай воронья. Пернатые стражники и близко не подпускают ворон к территории, не давая им гнездиться и выводить потомство.