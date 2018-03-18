От Камчатки до Крыма, за рубежом и на орбите: как выбирают президента России

Жители России выбирают главу государства. Голосование проходит в самых разных уголках страны, ближнего и дальнего зарубежья и даже в космосе. На пост президента РФ претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Трансляция предварительных результатов начнется после 21:00 по московскому времени.