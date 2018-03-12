Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Лучшие роли народного артиста

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни. Несколько месяцев назад актер был госпитализирован, по информации СМИ, последнее время он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Фильмография актера насчитывает около 130 киноролей и сотни спектаклей.