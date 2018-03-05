Можно ли пить воду из-под крана в Москве?

Москва – один из самых больших и густонаселенных мегаполисов мира. В системе водоснабжения города 15 водохранилищ, 9 гидроузлов и 4 станции водоподготовки. Их суммарная мощность более шести миллионов кубометров в сутки. Вода забирается из рек и проходит многоступенчатую систему очистки. Так можно ли пить воду из-под крана без дополнительной обработки?