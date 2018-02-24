Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Москве

Салют из 10 тысяч фейерверочных выстрелов завершил программу праздничных мероприятий по случаю Дня защитника Отечества в Москве. Первый залп в этом году был посвящен 100-летию образования Красной армии.

Ранее начальник пресс-службы начальник Западного военного округа полковник Игорь Мугинов сообщил РИА Новости, что салютные установки были размещены на 15 площадках столицы, на шестнадцатой установили пушки ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны для обеспечения шумового сопровождения.