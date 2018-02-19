Первые моменты нападения на храм в Кизляре попали на камеру слежения

В Прощеное воскресенье в Кизляре местный житель совершил нападение на православный храм и открыл стрельбу из ружья по прихожанам. Пять женщин погибли, еще две находятся в критическом состоянии. Стрелок был ликвидирован на месте. Камера видеонаблюдения зафиксировала первые моменты нападения.