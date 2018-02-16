Тюлени для армии: как в Мурманске тренируют необычных бойцов

Ластоногих тюленей в Мурманске тренируют для военных целей. Подготовка одного такого "бойца" занимает около года, срок службы – 15-20 лет. Ученые специального отдела Мурманского морского биологического института (ММБИ) уже 34 года тренируют морских млекопитающих для различных нужд. Тюленей также обучают спасать людей, обследовать трубопроводы и помогать ученым в подводных работах.