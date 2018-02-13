Депортация Саакашвили с Украины: задержание политика и митинг его сторонников

Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину, откуда его ранее депортировали в Польшу. Политик отметил, что собирается бороться до конца. После известия о высылке политика, у здания администрации президента в Киеве прошли митинги, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.