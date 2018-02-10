Возвращение Крошика, или Как нерпа отстояла свое право жить среди людей

Детеныш ладожской кольчатой нерпы по имени Крошик стал настоящей знаменитостью Санкт-Петербурга после того, как дважды вернулся к людям из дикой природы. Теперь он окончательно поселился в петербуржском Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.

Наномекерикке (Крошика) нашли рыбаки 25 марта 2016 года возле поселка Свирица Волховского района Ленинградской области. Он оказался самым маленьким пациентом Центра изучения и сохранения морских млекопитающих за все время его работы. Белек попал в Центр в возрасте около двух недель. Он весил всего 4 килограмма — это меньше, чем нормальные показатели только что родившегося щенка.

Первую попытку вернуть Крошика в дикую природу сотрудники Центра предприняли еще в 2016 году. Однако, поплавав в Ладожском озере некоторое время, малыш снова выбрался на берег к людям. Зоологи решили оставить его в Центре еще на один год. Но и во второй раз выпущенный на волю нерпенок не пожелал расставаться со своими спасителями.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, работающий на территории очистных сооружений ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, – единственная площадка в мире, адаптированная для работы с пресноводными тюленями – ладожским подвидом кольчатой нерпы.