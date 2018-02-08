Пережившая землетрясение в Хуаляне женщина рассказала о случившемся

Женщина по имени Мелинда Ю находилась на пятом этаже в здании, поврежденном во время землетрясения в городе Хуалянь на Тайване. По ее словам, здание начало падать внезапно.

"Я на пятом этаже — как кто-то может ходить мимо моих окон? Они что, летают?" — добавила она.

Крупное землетрясение на Тайване магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.

По последним данным, жертвами землетрясения стали девять человек, 266 пострадали. Еще 62 числятся пропавшими без вести.



