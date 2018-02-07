В Мосуле со дня освобождения от ИГ* до сих пор не убрали тела погибших

Эти кадры опубликовало агентство Ruptly. Спустя семь месяцев после освобождения Мосула от ИГ силами коалиции во главе с США на улицах города до сих пор не убраны тела погибших. Местные опасаются, что из-за этого могут быть вспышки эпидемий. Среди погибших много мирных жителей, в том числе женщины и дети. По словам горожан, в этом районе стоит невыносимая вонь от разлагающихся тел. При этом местные жители говорят об отсутствии помощи как со стороны правительства, так и от сил коалиции.

Мосул был освобождён от ИГ* силами коалиции во главе с США в июле 2017. ПО оценкам властей Ирака, на его восстановление понадобится около 100 миллиардов долларов.