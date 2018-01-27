Почти как в Арктике - учения морпехов Северного флота в сложных зимних условиях

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Морские пехотинцы провели тренировки в максиммально приближенным к арктическим условиях. Военные отработали скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций, а также выполнили стрельбы в условиях недостаточной видимости.