Загородный дом, оформленный черепами, костями и фигурами мифологических существ, стал настоящей достопримечательностью белорусского города Ратомка. Местные жители выказывают недовольство из-за его пугающего дизайна, а любители всего необычного съезжаются отовсюду, чтобы посмотреть и сфотографировать "Адский особняк". Известно, что дом принадлежит бизнесмену, который планировал поселить там свою семью, но после развода решил придать ему вид "обители зла".