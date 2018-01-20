На ванне за бургером – необычный способ передвижения от умельцев из Германии

Немецкие блогеры сконструировали из обыкновенной ванны необычный летательный аппарат. Чтобы опробовать свое творение в полете, ребята даже получили специальное разрешение у местных властей. Видео испытания молодые люди разместили на YouTube канале: https://www.youtube.com/channel/UCn0ITRHWS64_zRz5WWeQBkQ