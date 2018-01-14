70 лет со дня рождения "Легенды №17" Валерия Харламова. Архивные кадры

Один из лучших нападающих в истории мирового хоккея и двукратный олимпийский чемпион Валерий Харламов родился 14 января 1948 года. За 15 лет карьеры "Легенда №17" сыграл 438 матчей за ЦСКА и забил 293 гола, а также провел 123 игры за сборную СССР. Валерий Харламов – многократный чемпион СССР и Европы, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира.