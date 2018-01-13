Пушистый курьер, или Необычный способ доставки еды на дом в Колумбии

Семилетний лабрадор из Колумбии по кличке Эрос уже два года помогает своей хозяйке обслуживать постоянных покупателей мини-маркера, принося им в корзинке заказанные ранее продукты. Эрос доставляет только легкие товары, а взамен всегда получает вкусное угощение.