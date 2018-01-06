Когтеточка для пумы, или Как живет хищная кошка в пензенской квартире

Супружеская пара из Пензы решила завести необычного питомца, поэтому выкупила пуму у местного контактного зоопарка. Александр и Мария Дмитриевы отмечают, что хищник по кличке Месси уже давно не живет в естественной среде, поэтому абсолютно безопасен для окружающих.