Мужчины топором, лопатой и бензопилой прорубали путь застрявшим во льдах лосям

Жители Вайоминга пришли на помощь лосям, провалившихся зимой в озеро. Тонкий слой льда на поверхности водоема не выдержал проходивших по нему парнокопытных, и группа лосей оказалась в ледяном плену. Чтобы спасти замерзающих животных, местные жители прорубали лед с помощью топора, лопаты и бензопилы. Благодаря усилиям неравнодушных мужчин, все парнокопытные были спасены и смогли отправиться на волю.