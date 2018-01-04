Сразу восемь котят появились на свет у самки гепарда в Сент-Луисе

Восемь детенышей родились у самки гепарда в зоопарке Сент-Луиса, что является рекордом, ведь в неволе в прайде обычно рождаются 3-4 детеныша. Три самца и пять самок родились в конце ноября, однако сотрудники зоопарка раньше времени не рассказывали об увеличении семейства, чтобы не привлекать к малышам лишнего внимания.