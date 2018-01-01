Миллионы огней: как праздновали наступление нового года в разных странах

Мир отметил наступление 2018-го года – жители многих стран в ночь с 31-го декабря на 1-ое вышли на улицы городов, чтобы поздравить друг друга и вместе поучаствовать в праздничных мероприятиях. Смотрите на видео, как встречали Новый год в разных уголках планеты.



