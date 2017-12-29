Немцы на Кубке мира по боям снежками закидали соперников и выиграли трофей

Чемпионат мира по боям снежками состоялся на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене (ФРГ) 28 декабря. По традиции, состязания прошли перед "Рождественской гонкой" биатлонистов. Снежные баталии проводлись в формате "трое на трое". Первое место завоевали спорстмены из немецкой команды HAU do JUS.