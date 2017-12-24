Тысячи Дедов Морозов пробежали по Санкт-Петербургу

Традиционный новогодний забег Дедов Морозов прошел в Санкт-Петербурге. В нем смогли принять участие все желающие в возрасте от 4 до 80 лет. Дистанция для взрослых составила 2,5 километра, для детей — 1 км. Всем, кто пришел без своего костюма, организаторы выдали перед стартом комплекты: куртки, брюки, колпаки и бороды.

Как сообщали ранее организаторы, на сайте мероприятия, где проходила предварительная регистрация участников, заявки оставляли не только жители Санкт-Петербурга и городов России, но и гости из Германии, Японии, Франции, Великобритании, Италии, Бразилии, Канады, Финляндии, Турции и Австрии, а также Белоруссии, Казахстана и Украины.