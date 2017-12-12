Момент взрыва в центре Нью-Йорка. Съемка камеры слежения

Камера слежения запечатлела момент взрыва в подземном переходе в Нью-Йорке 11 декабря. По данным пожарной службы, подозреваемый в совершении теракта получил ожоги и порезы. По информации полиции, к телу Акайеда Уллы была привязана самодельная бомба низкого качества. Три человека, находившиеся поблизости от взрыва, получили легкие телесные повреждения.