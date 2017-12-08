Демонстрации и беспорядки на Ближнем Востоке после решения США по Иерусалиму

Демонстрации против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля прошли в нескольких города Ближнего Востока.

Протестующие на митинге в Каире сожгли израильский флаг. В Аммане демонстранты устроили митинг у здания посольства США. Акции протеста состоялись также в палестинских городах Рамалла и Наблус, где произошли столкновения между демонстрантами и стражами порядка. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.