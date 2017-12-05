Саакашвили на крыше и стычка у автобуса: как политика отбивали у силовиков

Правоохранители задержали экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили 5 декабря в Киеве по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". В квартиру политика пришли с обыском, после чего Саакашвили поднялся на крышу дома, откуда он грозился спрыгнуть. Когда задержанного вывели к автобусу, сторонники освободили его силой.