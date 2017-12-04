Мешки с песком и колючая проволока: в Киеве радикалы заблокировали канал NewsOne

В Киеве люди в военной форме заблокировали здание телеканала NewsOne и требуют у владельца канала извинений за позиционирование "евромайдана" как государственного переворота и прекращения трансляции "российской пропаганды".