Провалившегося в яму слоненка в Индии спасли с помощью экскаватора

Слоненок провалился в яму в горах Нилгири в Индии. Чтобы вытащить его, местным жителям и работникам национального парка понадобился экскаватор. Спустя пять часов удалось расширить яму, и слоненок смог выбраться из нее. В горах Нилгири насчитывается самая крупная в мире популяция индийских слонов – около 10 тысяч особей.