Работы по демонтажу возведенной в 1945 году Колонны Победы в Польше

В польском Старграде рабочие приступили к демонтажу возведенной в 1945 году Колонны Победы, которая является частью комплекса мавзолея советских солдат. Городские власти отрицают связь сноса с законом о запрете коммунизма и объясняют демонтаж износом монумента. Предполагается, что частично памятник будет перенесен на военное кладбище.