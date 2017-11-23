Инцидент с пациентом в смоленской больнице. Запись камеры слежения

В СМИ и соцсетях опубликована видеозапись камер наблюдения из больницы в Смоленске, где летом умер раненый пациент. По сообщениям СМИ, смерть могла произойти из-за халатности врачей.

На опубликованной записи видно, как мужчина выходит в коридор лечебного учреждения и падает на пол. Камера наблюдения фиксирует время – 04:19. В это время рядом проходит сотрудница больницы, но не оказывает ему помощи.

Затем в течение некоторого времени мужчина самостоятельно пытается встать на ноги, в итоге падает на спину. В 04:32 рядом с ним появляются медицинские работники и пытаются привести в чувство.

Как пояснила РИА новости представитель регионального управления СК, ранее следователи не нашли криминала в смерти мужчины – он скончался от ран, полученных в драке на дне рождения. Но, с появлением новых подробностей произошедшего, инцидент требует дополнительной проверки.

Прокуратура региона также пообещала изучить все данные, изложенные в публикациях.



