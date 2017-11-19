На страже безопасности - в России отмечают День ракетных войск и артиллерии

В России отмечают День ракетных войск и артиллерии, которые являются основным средством огневого и ядерного поражения противника. Среди основных задач этих род войск — удержание огневого превосходства, уничтожение ядерного вооружения и военной техники, а также участие в уничтожении воздушных и морских десантов.