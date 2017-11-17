Цветник вместо памятника солдатам – в Польше демонтируют монумент Красной армии

В польском городе Щецин начался демонтаж памятника благодарности Красной армии, вместо которого власти города планируют создать сквер с цветниками и скамейками. Решение было принято после вступления в силу поправки к закону о декоммунизации, которая предусматривает снос более 450 советских памятников по всей стране.