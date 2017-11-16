Индийские спасатели подъемными кранами вытащили упавшую в яму слониху

Индийские спасатели вытащили слониху, упавшую в пустой колодец. Операция по спасению животного продолжалась 36 часов. Слониху обнаружили неподалеку от деревни Сурайпур местные жители. Сначала спасатели пытались прорыть выход из ямы с помощью экскаваторов, но, как оказалось, слониха была ранена и не могла передвигаться самостоятельно, поэтому были задействованы подъемные краны.