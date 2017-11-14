Пережила все ужасы на земле – вернувшаяся с детьми из Сирии жена боевика

Самую большую группу из 29 детей и 12 женщин, спасенных из горячих точек Сирии, доставили в Грозный. В их числе пять граждан Казахстана, двое — Узбекистана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.