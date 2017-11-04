Новый дом для подкидыша: росомаха Нор осваивается в зоопарке Новосибирска

Молодого самца росомахи по кличке Нор привезли в зоопарк Новосибирска в конце октября из Читы. Ранее в апреле неизвестные подбросили его в читинский зверинец в коробке из-под апельсинов. Малышу на тот момент было около четырех недель, он был сильно истощен. Сейчас Нор окреп и подрос. По словам зоологов, он прекрасно чувствует себя на новом месте жительства, подружился с сотрудниками зоопарка и с большим энтузиазмом исследует выделенный для него вольер.