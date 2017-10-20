Путин оценил работу RT и Sputnik и ответил на вопрос о женщине-президенте

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" ответил на вопрос о том, сможет ли женщина стать главой государства.

"У нас все возможно, почему нет?" – сказал президент.

Отвечая на другой вопрос, российский лидер высоко оценил работу телеканала RT и агентства Sputnik.

"Действительно талантливые люди. Я иногда даже удивляюсь их смелости и таланту так образно излагать, так точно и бесстрашно это делать, просто снимаю шляпу", – отметил Путин.

XIV заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок" проходило в Сочи с 16 по 19 октября.