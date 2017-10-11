Буксиры доставили автодорожную арку Крымского моста к месту установки

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Строители доставили к фарватерным опорам автодорожную арку моста через Керченский пролив. Конструкцию весом более пяти тысяч тонн переместили на плавучих опорах при помощи буксиров.

Транспортировку начали ранним утром в среду. Движение судов и кораблей в канале Керченского пролива закрыто на 72 часа.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018-го.