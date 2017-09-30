Поиск "диверсантов" и разминирование дороги: учения ракетных войск под Новосибирском

Инженерные подразделения ракетных войск стратегического назначения провели учения в Новосибирской области. По легенде, во время "разминирования " дороги на маршруте следования ПГТР "Ярс", солдаты обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательную группу "противника", а затем прикрыли опасные направления с помощью минных заградителей.

