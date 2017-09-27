Авиаудар ВКС России по главарям "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе

ВКС России ликвидировали пятерых главарей "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии. Ракетный удар нанесли по месту южнее Идлиба, где полевые командиры проводили совещание. По информации Минобороны РФ, ликвидированные террористы руководили боевиками, напавшими 18 сентября на российских военных полицейских в Хаме. В результате авианалета также уничтожены 32 боевика, склад боеприпасов и шесть автомобилей с крупнокалиберным вооружением.



*Террористическая организация, запрещенная в России.